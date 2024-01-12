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Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yemleme çalışması yaptı - Son Dakika
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Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yemleme çalışması yaptı

Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için Gölcük Yaylası'na yem bıraktı. Belediye Başkanı Hasan Koçer, hayvanları korumak için düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını ve vatandaşlara da yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.

Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yemleme çalışması yaptı
12.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Gölcük Yaylası'na çıkan ekipler doğaya yem bıraktı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, gazetecilere, Gölcük Yaylası'ndaki hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Yabani hayvanları korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Koçer, vatandaşlara da olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlara yem bırakılması konusunda çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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