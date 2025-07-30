Yalım Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Kalecik Yalım Camisi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla merkez ve çevre ilçelerindeki tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında, Kalecik ilçesindeki 17. Yüzyıldan kalma tarihi Yalım Camisi'nde bir dizi restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda, Cami'nin duvarlarına hidrolik kireç enjeksiyon ile güçlendirme, taş yüzeylerin temizlemesi, ahşap hatırların ve sütunlara koruma, ahşap taşıyıcıların temizlenerek özgün dokusunun ortaya çıkarılması, çatı-tavan kaplamasının üstüne ısı yalıtımı, tretuar kenarların andezit bordürlerle döşenmesi, kapı ile camların yenilenmesi ve teknolojiye uygun ısıtma sisteminin takılması gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, 2019'dan bu yana Ankara'nın tüm ilçelerinde 27 adet tescilli cami, türbe, çeşme, sivil mimari, yapıların olduğu eserlerin proje ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ödemiş, Yalım Camisi'nin restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Bu caminin bir güzel özelliği şu. Tavana kadar kalem işi bezemeler var. Her zaman restorasyonda yaptığımız gibi bu çalışmada da özgün mimarisine dokunmadık. Minimum müdahale yaptık ki tarihsel geçmişini günümüzde de korusun." açıklamasında bulundu.