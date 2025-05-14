Doğada yalnız bulunan yavru ayılar koruma altına alındı

SİNOP - Uzun süren aramalar sonucunda annelerine ulaşılamayan yavru ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan minik dostlar, artık güvende.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, doğada yalnız başına bulunan ayı yavrularına yönelik hassas bir çalışma yürüttü. Uzun süren izleme ve arama çalışmalarına rağmen annelerine ulaşılamayan yavrular, ekiplerce Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başlatılan sevimli yavrular, sağlığına kavuştu. Şu an çok daha iyi durumda olan hayvanların doğal yaşama kazandırılması için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, vatandaşlara doğada yalnız gördükleri hayvanlara yaklaşmamaları ve durumu yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.