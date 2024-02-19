Yalova Armutlu'da 4 Katlı Binanın Bacasından Kaynaklanan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Yalova Armutlu'da 4 Katlı Binanın Bacasından Kaynaklanan Yangın Söndürüldü

Yalova Armutlu\'da 4 Katlı Binanın Bacasından Kaynaklanan Yangın Söndürüldü

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı ve sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

19.02.2024 16:15
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde 4 katlı binanın bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Armutlu ilçesinde İskele Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.

Kimsenin yaralanmadığı yangına müdahale eden Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Armutlu'da 4 Katlı Binanın Bacasından Kaynaklanan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Armutlu'da 4 Katlı Binanın Bacasından Kaynaklanan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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