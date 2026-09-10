Yalova Armutlu'da ehliyetsiz sürücü kovalamacanın ardından yakalandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu İskele mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri U.M.K'nin (17) kullandığı 16 ADF 876 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
İskele mevkisinde araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan U.M.K, polislerce kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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