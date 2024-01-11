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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikleri olduğunu belirterek, vatandaşların en az maliyetle kentsel dönüşümden yararlanmasını sağlamak istediklerini söyledi. Tutuk, ayrıca seçim kampanyasında hayal satmayacaklarını ve yapamayacakları bir şeyi söylemeyeceklerini vurguladı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız
11.01.2024 - 19:43,  Güncelleme: 19:45
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kentsel dönüşüme ilişkin, "Bildiğimiz yoldan taviz vermeyeceğiz. Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız." dedi.

Cumhur İttifakı tarafından 31 Mart'taki yerel seçimlerde görevine aday gösterileceği açıklanan Tutuk, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde belediyenin 1126 kişiye borçlu olduğunu, 81 icra dosyası bulunduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla icra dosyasının bulunmadığını ve belediyenin kamu borçları hariç borcunun olmadığını vurgulayan Tutuk, önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çekti.

Ada ve parsel bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ve en az maliyetle vatandaşların kentsel dönüşümden yararlanmasını sağlamak istediklerini ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

"Bazı adalarda belki vatandaşın cebinden para çıkmadan kentsel dönüşümü yapmaya çalışacağız. Bölgesel ve lokal olarak bazıları bir miktar ödemek zorunda kalabilir. Bir şehirde kentsel dönüşümün en hızlı şekilde gitmesi için gerekli olan stok konuttur. Eğer belediyemizin elinde 300-400 daire olursa ve kentsel dönüşüme giren apartmanlar kiralık daire aramasalar çünkü en önemli kriterlerden biri 'Biz nerede oturacağız.' Bunları hızlandırmak adına belediyeye 300-400 belki de 500 daire kazandıracağız. Kentsel dönüşümü yapıyorsak gerekirse takasa gireceğiz. Bu da çok güzel bir uygulama olacak. Lüks, güzel, depreme dayanıklı, 2024 yılı yapımı binalar... 'İstersen sen eski daireni ver, sana buradan yeni daire verelim veyahut kentsel dönüşüm olana kadar gel bizim dairelerimizde otur' diyeceğiz. Elbette ki bunu bakanlığımız, hükümetimizin desteğiyle yapacağız. Elbette bunu AK Parti, Cumhur İttifakı belediyesi yapacak. Biz kendi bildiğimiz yoldan taviz vermeyeceğiz. Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tutuk, seçim kampanyasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayal satmayacağım. Benim yaptığım projelere diyecekler ki 'Mustafa başkan eksiği görmüş.' Adasını, paftasını, yerini işaretleyeceğiz, görselini göstereceğiz. 'Bizim Yalova'mızın buna ihtiyacı var' diyeceğiz. O ihtiyacı oraya koyacağız. Halkımız bize güveniyor, bizim ne yapmak istediğimizi biliyor. Biz şehre hizmet etmeye çalışıyoruz, çalışacağız, hayal satmayacağız. İnsanları kandırmayacağız, duygularıyla oynamayacağız. Yapamayacağımız bir şeyi de 'yapacağız' demeyeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise yerel seçimde adayları olan Tutuk'tan vatandaşın ve teşkilatın memnun olduğu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk: Şehrimizin, vatandaşımızın kazanacağı, depremde yıkılmayacak bir Yalova yapacağız - Son Dakika
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