Yalova Çınarcık'ta baraka alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Beldesi'nde bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü; baraka kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bir baraka alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Esenköy Beldesi Aliye Hanım Mahallesi Ergenekon sırtlarındaki barakada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler belde merkezinden de görülürken, yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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