Yalova Çınarcık'ta vatandaşların ihbar ettiği ölü yunus sahilden kaldırıldı

Yalova Çınarcık'ta vatandaşların ihbar ettiği ölü yunus sahilden kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yunusun öldüğünü belirleyerek bulunduğu yerden kaldırdı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Taşliman Mahallesi Barbaros Caddesi sahilinde hareketsiz duran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yunusun öldüğünü belirledi.
Ekipler, daha sonra yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Kaynak: AA
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