Yalova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler adına konuşma yapıldı ve şiirler okundu. Törenin açılış konuşmalarını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da ilk adımı atarak milli mücadele ateşini tutuşturduğu tarih 19 Mayıs 1919'dur, Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı, umudun yeniden filizlendiği bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı gündür. 19 Mayıs yalnızca bir tarih geçmişte kalmış bir zafer değil, aynı zamanda milletimizin yeniden ayağa kalkışının kararlılığının ve inancının sembolü bugünkü özgürlüğünün temelidir" dedi.

Konuşmanın ardından, bisiklet, yüzme ve dövüş sporlarında derece yapan öğrencilere Vali Hülya Kaya hediyelerini takdim etti. Program kapsamında,

para motor ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandırılırken öğrenciler, jimnastik ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,