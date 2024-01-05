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Yalova'da 2 Ton Çöp Çıkarılan Ev Temizlendi - Son Dakika
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Yalova'da 2 Ton Çöp Çıkarılan Ev Temizlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşuların şikayeti üzerine kötü kokular yayılması nedeniyle bir apartman dairesi temizlendi. Çınarcık Belediyesi ekipleri, evde yapılan incelemede 2 ton çöp buldu ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Ev, çöplerden arındırıldıktan sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Yalova\'da 2 Ton Çöp Çıkarılan Ev Temizlendi
05.01.2024 - 11:07,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kötü kokular yayılması nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu apartman dairesi, 2 ton çöp çıkarılmasının ardından temizlendi.

Çınarcık Belediyesini arayan vatandaşlar, Çamlık Mahallesi Dolu 1 Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında anne Y.K. ve oğlu C.K'nin yaşadığı evden kötü kokular geldiğini ihbar etti.

Zabıta Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri, söz konusu eve gittiklerinde tüm odalarda atıkların bulunduğunu gördü.

Uzun süredir bekletilen çürümüş gıda malzemeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen ekipler, evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu atık çıkardı.

Daireyi 2 ton çöpten temizleyen belediye ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Kaynak: AA
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Çınarcık, Yalova, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2 Ton Çöp Çıkarılan Ev Temizlendi - Son Dakika
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