Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne değindi.

Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü hatırlatan Usta, öğretmenlerin aklın ve bilimin rehberliğinde düşünen, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Emekli öğretmenler adına konuşan Harika Türkoğlu'nun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, öğrencilerin hayatına dokunan ve geleceğe yön veren önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilgiyi erdemle, başarıyı değerlerle buluşturan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, bu süreçte öğretmenlerin birikim ve deneyimlerinin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, konuşmasının sonunda görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden ve şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andı, emekli öğretmenlere şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere de hediyeleri verildi.

Program, Yalova Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.