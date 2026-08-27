Yalova'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Yalova'da haklarında toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu ve kaçış suçlarından aranan 3 firari hükümlü, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, "hükümlü veya tutuklunun zor veya cebir kullanarak kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından toplam 32 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 24 yıl 2 ay 26 gün ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü de çalışmalarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlünün cezaevlerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Yalova, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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