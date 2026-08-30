Yalova'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
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Yalova'da 30 Ağustos Coşkusu

Yalova\'da 30 Ağustos Coşkusu
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Yalova'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı, törene birçok protokol ve vatandaş katıldı.

YALOVA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yalova Valiliği koordinesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından halk oyunları ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Kutlama programı, tören birliklerinin geçişiyle devam etti.

Kaynak: DHA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika

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