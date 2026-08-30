Yalova\'da 30 Ağustos Coşkusu

YALOVA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yalova Valiliği koordinesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından halk oyunları ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Kutlama programı, tören birliklerinin geçişiyle devam etti.