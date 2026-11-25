Yalova'da 6. kattaki balkonda kısmi çökme yaşandı, AFAD bölgeye yönlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın 6. katındaki daireye ait balkon kısmen çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, incelemenin ardından bina sakinlerini bilgilendirdi; ilgili kurumların incelemeleri sürüyor.
Yalova'da bir binanın 6. katındaki daireye ait balkonun bir kısmında çökme meydana geldi.
Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki balkon kısmen çöktü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerin ardından bina sakinlerine bilgilendirme yaptı.
Binada meydana gelen balkon çökmesine ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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