Yalova'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalova'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Yalova\'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Yalova'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiklerinde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Evdeki geri dönüşüm malzemeleri ise Yalova Belediyesi ekiplerince toplandı.

24.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:18
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Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Rüstempa?a Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun komşuları, evden kötü kokular gelmesi nedeniyle durumu polise bildirdi.

Daireye giren ekipler, geri dönüşüm malzemeleriyle dolu olan evde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Evdeki geri dönüşüm malzemeleri ise Yalova Belediyesi ekiplerince toplandı.

Kaynak: AA

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