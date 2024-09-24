Yalova'da oyun sırasında kaçan topunu almak için tırmandığı ağaçta mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi'nde arkadaşlarıyla oynarken futbol topu ağaca kaçan çocuk, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.
Çıktığı ağaçtan inemeyen çocuk için çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenli araçla çocuğu bulunduğu yerden indiren itfaiyeciler, kurtarma çalışmasını takip edenler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Ağaçta Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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