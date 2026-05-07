Yalova\'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun!

YALOVA'da 'Anneler Günü' öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata almak için birbiriyle yarıştı.

Türkiye'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 'Anneler Günü' öncesi esnafın telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki şubesinde, 'Anneler Günü' nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. Mezatta, 340 bin dal çiçek satışa sunulurken satışlarda yüzde 100 artış yaşandı.

'GENELDE RENKLİ SAKSI ÇİÇEKLERİ TERCİH EDİLİYOR'

S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan, "Anneler Günü yoğunluğumuz başladı. Şu an çiçek adetlerimiz 7-8 kat arttı. Çiçeğin bol olması sokakta halkımıza da yansır inşallah. Satışlar devam ediyor. Anneler Günü için genelde renkli saksı çiçekleri de tercih ediliyor" dedi.

GÜL VE ÇANTADA HAZIRLANAN ARANJMANLAR REVAÇTA OLACAK

Çiçekçi Büşra Ersöz ise "Anneler Günü hazırlığı için bugün mezattayız. Son hazırlığımızı yapıyoruz bütün çiçekçiler olarak. Birbirinden güzel kesme çiçeklerimiz var. Farklı şehirler ve Yalova'dan gelen üreticilerden alınıp, gelinen çiçeklerden oluşuyor. Onun dışında bizim tamamen hayal ürünümüzle hazırlanan aranjmanlarımız var. Anneler Günü için genelde en çok tercih edilen gül oluyor. Onun yanında son trendlerde çantalarda hazırlanan aranjmanlar var. En revaçta olan bunlar olacak. Aranjman fiyatlarımız 750 liradan başlayıp, 1500 liraya kadar çıkacak. Gülün adedi de 150 lira" diye konuştu.