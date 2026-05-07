Yalova'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun!

Yalova\'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun!
07.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneler Günü'nde çiçek mezadında yoğunluk yaşandı, satışlarda yüzde 100 artış meydana geldi.

YALOVA'da 'Anneler Günü' öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata almak için birbiriyle yarıştı.

Türkiye'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 'Anneler Günü' öncesi esnafın telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki şubesinde, 'Anneler Günü' nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. Mezatta, 340 bin dal çiçek satışa sunulurken satışlarda yüzde 100 artış yaşandı.

'GENELDE RENKLİ SAKSI ÇİÇEKLERİ TERCİH EDİLİYOR'

S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan, "Anneler Günü yoğunluğumuz başladı. Şu an çiçek adetlerimiz 7-8 kat arttı. Çiçeğin bol olması sokakta halkımıza da yansır inşallah. Satışlar devam ediyor. Anneler Günü için genelde renkli saksı çiçekleri de tercih ediliyor" dedi.

GÜL VE ÇANTADA HAZIRLANAN ARANJMANLAR REVAÇTA OLACAK

Çiçekçi Büşra Ersöz ise "Anneler Günü hazırlığı için bugün mezattayız. Son hazırlığımızı yapıyoruz bütün çiçekçiler olarak. Birbirinden güzel kesme çiçeklerimiz var. Farklı şehirler ve Yalova'dan gelen üreticilerden alınıp, gelinen çiçeklerden oluşuyor. Onun dışında bizim tamamen hayal ürünümüzle hazırlanan aranjmanlarımız var. Anneler Günü için genelde en çok tercih edilen gül oluyor. Onun yanında son trendlerde çantalarda hazırlanan aranjmanlar var. En revaçta olan bunlar olacak. Aranjman fiyatlarımız 750 liradan başlayıp, 1500 liraya kadar çıkacak. Gülün adedi de 150 lira" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:14:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Anneler Günü İçin Çiçek Mezadı Yoğun! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.