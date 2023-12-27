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Yalova'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Yalova'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otelde bulunan personel ve müşteriler tahliye edilirken, yangının elektrik trafosundan çıktığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yalova\'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü
27.12.2023 - 13:01,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Kocadere mevkisindeki bir otelde yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Personelin ve müşterilerin tahliye edildiği oteldeki yangına, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otelde hasara yol açan yangının, elektrik trafosundan çıktığı belirlendi.???????

Kaynak: AA
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