Yalova\'da bulunan tarihi eserler korumaya alındı

Yalova'da, su kuyusu için açılan kazıda bulunmasının ardından başka bir alana gömüldüğü belirlenen 3 mermer mezar steli, korumaya alındı.

Merkeze bağlı Safran köyünde, çukura gömülen tarihi eserleri fark eden vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bölgede güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdi.

Yalova Müze Müdürlüğü görevlilerince Roma dönemine ait olduğu anlaşılan 3 mermer mezar stelinin, başka bir bölgede su kuyusu için açılan kazı sırasında çıkarıldıktan sonra bu alana getirilip gömüldüğü tespit edildi.

İş makinesi yardımıyla çıkarılan eserler, kamyonete yüklenerek Atatürk ve Çocuk Müzesi'nin bahçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Eserler, müzenin bahçesine ulaşımla ilgili yaşanan sorun nedeniyle Altınova Belediyesi ekipleri eşliğinde Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne götürülerek muhafazaya alındı.

Müzenin çevresindeki araziyi kiralayan firmanın bu alana geçiş izni vermediği, bu nedenle Yalova Müze Müdürlüğünce firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Tarihi eserleri bularak başka bir alana gömdükleri öne sürülen kişilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik jandarma tarafından başlatılan çalışma sürüyor.