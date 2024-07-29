Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında çatı katında bulunan iki daire kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 15:35
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Yalova'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Dere Mahallesi Vatan Caddesi Kocaçayır Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede binanın çatı katını saran yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında çatı katında bulunan iki dairenin kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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