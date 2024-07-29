Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Yalova'da iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Dere Mahallesi Vatan Caddesi Kocaçayır Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede binanın çatı katını saran yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında çatı katında bulunan iki dairenin kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.