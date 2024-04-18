Yalova\'da çıkan orman yangınına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası hayatını kaybetti

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, ev sahibi Turgut D. ve kızı Meltem Z. bıçaklanarak yaralandı. Turgut D. olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Z. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Serkan Z. ise polis tarafından yakalandı.