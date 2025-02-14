Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Lira Haksız Kazanç - Son Dakika
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Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Lira Haksız Kazanç

Yalova\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Lira Haksız Kazanç

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek fiyattan devre mülk satışı vaadiyle 13 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden 3 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılanlardan 2'si tutuklandı.

14.02.2025 21:47  Güncelleme: 21:49
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YALOVA merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurdukları şirket aracılığıyla 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 kişinin devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.K. K.K. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi. 13 kişiyi kurdukları şirket aracılığıyla devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Lira Haksız Kazanç - Son Dakika

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