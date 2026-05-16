Yalova'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Yalova'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince 1 Kasım'da Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Afganistan uyruklunun yakalanmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptığı araştırmada söz konusu düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen S.Ç, O.Ç, A.A. ve A.A'yı Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden O.Ç, A.A. ve A.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.