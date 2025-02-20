Yalova\'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

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EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, eğitime yarın ara verildi. Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Yalova Valisi Hülya Kaya, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,