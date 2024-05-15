Yalova\'da Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelliler temsili olarak askerlik yapacak

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Yalova'da, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir grup genç, temsili olarak silahaltına alınacak.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneğindeki programda, bir günlüğüne vatani görev yapacak 20 engelli için asker eğlencesi düzenlendi.

Bahriyeli üniforması giyerek müzik eşliğinde karşılıklı oynayıp eğlenen engellilerin ellerine, protokol üyeleri ve aileleri tarafından kına yakıldı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, etkinlikte, Genelkurmay Başkanlığının başlattığı uygulama kapsamında engelli gençlerin bir günlüğüne silahaltına alındığını hatırlattı.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bu sene 20 gencin bu heyecanı yaşayacağını dile getiren Arslanhan, "Bunu duydukları günden itibaren bu kardeşlerimiz aynı heyecanla, gurur ve onurla o üniformayı giyebilmek için günlerce uykusuz kalıyorlar. Kendilerine bu vatani vazifenin verilmesinden dolayı çok mutlular." dedi.

Yeğeni için programa katılan Kinyas İnci ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları ile diğer ilgililer katıldı.

Engelli gençler, yarın Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda temsili olarak askerlik yapacak.