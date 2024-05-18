Yalova'da evinde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Yalova'da evinde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor

Yalova\'da evinde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir'in evinde ölü bulunması üzerine olayın ölüm nedeni tespit edilmek üzere çalışma başlatıldı. Babir'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

18.05.2024 11:35
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.

Okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir'in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir'in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da evinde ölü bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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