Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 16 ay önce fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturmada, onu ittiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi tutuklandı. İlçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde geçen yıl ocak ayında 34 yaşındaki Semiha S'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

21.05.2024 13:29
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Yalova'nın Altınova ilçesinde 16 ay önce fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturmada, onu ittiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi tutuklandı.

İlçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde geçen yıl ocak ayında 34 yaşındaki Semiha S'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Semiha S'nin kocası E.N.S'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı yönündeki şüphelerine yoğunlaştı.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlayan ekiplerin 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürüttüğü çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli durumlar ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Elde edilen bilgiler ışığında Semiha S'nin itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan E.N.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Altınova, Jandarma, Yalova, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi tutuklandı - Son Dakika
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