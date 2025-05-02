Yalova\'da Gizli Göçmen Operasyonu

YALOVA Ro-Ro Terminali'nden Fransa'ya deniz yolculuğuyla gidecek TIR'ın yükleme bölümüne gizlenen ve 36 saatlik deniz yolculuğu için yanlarına erzak depolayan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Araç sürücüsü ile birlikte yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 1'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün koordineli gerçekleştirdiği çalışmalarda, Fransa'ya gitmek üzere Yalova Ro-Ro Terminaline giriş yapan bir TIR'da arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, TIR'ın lowbed diye tabir edilen yükleme bölümünün plastik poşet ile sarılı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede bu bölümde yurt dışına illegal yollardan çıkmak isteyen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yanlarında yaşam malzemesi olarak çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye ele geçirildi.

Yurt dışına illegal yollardan çıkmaya çalışan şüphelilerle ilgili yapılan kontrollerde, yakalanan M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin 'Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçundan yargılandıkları ve aynı dosya çerçevesinde yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu, R.J.A.A. isimli şüphelinin ise yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.S. ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu çerçevesinde, yurt dışı çıkış yasaklarını ihlal eden M.K. ve S.K. ise mevcutlu olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.J.A.A. ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.