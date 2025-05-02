Yalova\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Yalova'da tırın poşetle sarılı yükleme bölümünde yasal olmayan yollarla yurt dışına gitmek isteyen 3 kişiden 2'si ile aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman şubeleri müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmalarında, 29 Nisan'da Fransa'ya gitmek üzere Yalova Ro-Ro Terminali'ne giriş yapan yüklü bir tır incelemeye alındı.

Kontrollerde, tırın lowbed olarak tabir edilen yükleme bölümünün plastik poşetle sarılı olduğunu gören ekipler, bu bölümde yurt dışına illegal yollardan çıkmak isteyen 3 şüpheli ile şüphelilerin yanlarında yaşam malzemesi olarak çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları anlaşılınca gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ve S.K'nin "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan yargılandığı ve aynı dosya kapsamında yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu, R.J.A.A'nın ise yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Ayrıca tır sürücüsü M.S. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.S. "göçmen kaçakçılığı"ndan, M.K. ve S.K. ise yurt dışı çıkış yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

R.J.A.A. da da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.