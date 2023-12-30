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Yalova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Yalova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı devreye alınan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Etkinlikte, kadınlara KADES uygulamasının özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi ve uygulamayı indirmeleri teşvik edildi. Ayrıca, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri için tavsiyelerde bulunuldu.

Yalova\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
30.12.2023 - 16:07,
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Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınova ilçesinde vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı devreye alınan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılarak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova'da kurulan semt pazarında esnafa ve alışveriş için gelenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Etkinlikte, kadınlara KADES uygulamasının özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kadınlar uygulamayı telefonlarına indirmeleri ve kullanmaları için teşvik edildi. Ekipler, bazı vatandaşlara KADES'i cep telefonlarına kurması için yardımcı oldu.

Ayrıca, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri için tavsiyelerde bulunuldu.

Daha sonra ekipler ilçe esnafını ziyaret ederek, aynı bilgilendirmeyi yaptı. Vatandaşlar, sözlü olarak ve dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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