Yalova'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Yalova'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Yalova\'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
06.03.2026 16:33
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal, kamyonun altında kalarak öldü.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan 75 yaşındaki Hasan Ünal hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkisinde minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Ünal'ı fark etmeyen O.S. (35) yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.

Ünal'ın kamyonun altında kaldığını gören vatandaşlar, şoför O.S'yi uyardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Yalova, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yalova'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
