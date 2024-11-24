Yalova\'da Kar Yağışı Güzellikleri

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YALOVA'da dün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla sürerken, beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

Yalova'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı aralıklarla devam ederken, Sugören köyü beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan bölgede güzel görüntüler oluştu.