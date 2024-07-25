Yalova'da kıyıya vuran ölü yunus bulundu

Yalova'da ölü yunus kıyıya vurdu
YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Altınkum sahilinde vatandaşlar kıyıya vurmuş ölü yunusu buldu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü ve vücudunda yara izleri olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
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