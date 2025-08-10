Yalova\'da Kontrolden Çıkan Araç Binaya Çarptı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkaran otomobil binaya çarptı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 ACV 852 plakalı araç, Poyraz Caddesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce hareket halindeki 34 MTB 067 plakalı otomobile, ardından 16 ACJ 199 plakalı araca çarptı. Otomobil daha sonra bir binanın girişine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrolden çıkan aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda ve binada maddi hasar meydana geldi.
