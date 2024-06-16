Yalova'da Kurbanlık Boğa Sahibinin Elinden Kaçarak Çocuk Parkına Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Kurbanlık Boğa Sahibinin Elinden Kaçarak Çocuk Parkına Girdi

Yalova'nın Kazımkarabekir Mahallesi'nde kesim için hazırlanan bir kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına girdi. Boğanın peşinden gidenler zor anlar yaşadı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, boğanın parkta kaçarken takip edildiği görüldü. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından yakalandı.

16.06.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da kesim için hazırlanan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına girdi.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına giren kurbanlık boğa, yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, kurbanlığı yakalamak isteyenlerin parka girdikten sonra uzaklaşan boğanın peşinden gittiği görüldü.

Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Yalova, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Kurbanlık Boğa Sahibinin Elinden Kaçarak Çocuk Parkına Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
17:41 Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
17:08 Rodos Adası’na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 21:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Kurbanlık Boğa Sahibinin Elinden Kaçarak Çocuk Parkına Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement