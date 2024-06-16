Yalova'da Kurbanlık Boğa Sahibinin Elinden Kaçarak Çocuk Parkına Girdi

Yalova'da kesim için hazırlanan kurbanlık boğa sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına girdi.
Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçarak çocuk parkına giren kurbanlık boğa, yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, kurbanlığı yakalamak isteyenlerin parka girdikten sonra uzaklaşan boğanın peşinden gittiği görüldü.
Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından yakalandı.
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