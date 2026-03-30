Yalova'da Sağanak Sele Neden Oldu

30.03.2026 16:21
Çınarcık ve Armutlu'da sağanak yağış derelerde taşkına yol açtı, 5 büyükbaş hayvan öldü.

YALOVA'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşma meydana geldi. Yaşanan su taşkınıyla sele kapılan 5 büyükbaş öldü.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, 2 gündür devam eden yağışlar, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak taşma noktasına geldi. Taşma riskinin artmasıyla birlikte Esenköy Belediyesi ekipleri sahaya inerek çalışma gerçekleştirdi. Kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren belediye çalışanları, suyun akışını rahatlatmak ve zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çaylı Deresi kenarındaki bir işletme sel sularından etkilenirken bölgede hayvancılıkla uğraşan Nurhan Kaptan'ın, sele kapılan 5 büyükbaşın öldüğü belirtildi.

Armutlu ilçesinde suların kapladığı yollar belediyenin çalışması sonucu temizlendi.

Kaynak: DHA

