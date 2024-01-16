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Yalova'da Sektör İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sektör temsilcileri ile ara eleman yetiştiren okulların idarecilerinin katılımıyla 'Sektör İşbirliği Toplantısı' yapıldı. Yalova Valisi Hülya Kaya, toplantıda meslek liselerinin yapılanmasını yeniden gözden geçirmek istediklerini belirtti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise toplantıların mezunların sektörle buluşmasını sağlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Yalova\'da Sektör İşbirliği Toplantısı Yapıldı
16.01.2024 - 09:39,
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Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sektör temsilcileri ile ara eleman yetiştiren okulların idarecilerinin katılımıyla "Sektör İşbirliği Toplantısı" yapıldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Yalova'nın kabına sığmayacak şekilde büyüyüp genişlediğini belirterek, mevcut meslek liselerinin yapılanmasını yeniden gözden geçirmek istediklerini söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise mesleki ve teknik eğitim olarak her yıl 200 binin üzerinde mezunun sektörle buluşmasını sağlamak için düzenlenen toplantıların önemli olduğunu anlattı.

Genel Müdürlük olarak 3 bin 400'ün üzerinde okulla faaliyet gösterdiklerini, ortaöğretim düzeyinde 1 milyon 600 binin üzerinde öğrencilerinin bulunduğunu aktaran Karagöz, şöyle konuştu:

"Toplam 130 bin öğretmenle faaliyet gösteriyoruz. Meslek yüksekokullarında ise 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Her yıl 200 binin üzerinde mezun veriyoruz. Hepsini dahil ettiğimizde mesleki ve teknik eğitimde öğrenim gören öğrenci sayımız 2,5 milyona yakın. Diğer yandan baktığımızda yıllık 200 binin üzerinde verdiğimiz mezun sektörün ihtiyacını karşılamıyor. Burada, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz ve iş adamlarımız bize ciddi bir yetişmiş elaman sıkıntısı çektiklerini ifade ediyorlar. Yatırım yapmak isteyen nice sanayicimiz bu nedenle yatırımını bile beklemeye alıyor. Farklı iş gücü arayışlarına gitmek zorunda kalıyorlar. O halde bir şey yanlış gidiyor. Mezun olan bireylerin iş hayatına geçişinde arzu edilen güçlü ilişki istenen noktada değil. Sizlerle birlikte bu soruların cevaplarını arıyoruz."

Konuşmaların ardından söz alan sanayi sektörü temsilcileri de ara eleman bulmakta yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini aktarma imkanı buldu.

Toplantıya, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, sektör temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA
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