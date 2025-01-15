Yalova'da Servis Midibüsü Yangın Çıkardı

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Yalova'da muhtarlığa ait öğrenci servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Sugören köyü muhtarlığına ait 77 ADH 719 resmi plakalı midibüs, seyir halindeyken bilinemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

Sürücü aracı yol kenarında durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği araçtaki yangını söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen midibüsün köydeki çocuklar için servis olarak kullanıldığı öğrenilirken, yangın sırasında araçta öğrenci olmadığı belirtildi.