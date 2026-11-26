Yalova'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) bilinirliğini artırmak amacıyla ŞÖNİM Durağı açıldı.

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan durağın açılışına Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta katıldı.

Kadına yönelik şiddetin Yalova'da gündeme gelmesini istemediklerini belirten Vali Usta, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Türkiye'nin gündeminden kadına yönelik şiddet ortadan kalksın. Vali olarak sizlerin yanındayım. Sizlere şiddet uygulayan her türlü oluşumun ve kişinin de takipçisi olduğumu ifade etmek isterim. Bakanlığımızın talimatlarıyla bu girişimi yapan müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Kadına yönelik şiddetin Yalova'nın gündeminden düştüğü günlerde bir arada olmak dileğiyle."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seçkin Bilici de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatı doğrultusunda ŞÖNİM'e en yakın otobüs durağının ŞÖNİM Durağı olarak düzenlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bilici, "Yalova'da ŞÖNİM'de şiddete maruz kalan kadınlarımıza yönelik birçok çalışmamız var." diye konuştu.