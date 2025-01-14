Yalova'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

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Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti.

Takla atan araçta yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.