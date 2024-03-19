Yalova'da Tersane İş Kazası: Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da Tersane İş Kazası: Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

Yalova\'da Tersane İş Kazası: Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana gelen iş kazasında, kule vinç devrilerek operatör Ziya Yamaç'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen vinç, onarım için bekleyen bir geminin üzerine düştü ve Yamaç'ın kabininde sıkışmasına yol açtı. Olay yerine AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda Yamaç'ın cansız bedeni kurtarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

19.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:20
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede devrilen kule vincinde sıkışan operatör, hayatını kaybetti.

Altınova tersaneler bölgesindeki bir tersanede kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç (47), şiddetli rüzgarda kule vincini kontrol etmek için vince çıktı.

Bu sırada devrilerek onarım için bekleyen bir geminin üzerine devrilen vincin kabininde sıkışan Yamaç için bölgeye AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası Yamaç'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Tersane İş Kazası: Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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