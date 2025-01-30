Yalova'da Tersane İşçisi Iskele Altında Kaldı - Son Dakika
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Yalova'da Tersane İşçisi Iskele Altında Kaldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde iskele devrilmesi sonucu 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

30.01.2025 15:17
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Yalova'nın Altınova ilçesinde üzerine iskele devrilen tersane işçisi yaşamını yitirdi.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde çalışan Yusuf Gümüş'ün (23) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele devrildi.

Ağır yaralanan Gümüş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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