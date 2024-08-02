Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.
Sepette bulunan işçiler Doğanay K. (22) ve Mehmet K. (33), olay yerinde yaşamını yitirdi.
İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Tersane Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?