Yalova'da Ticari Geminin Çarptığı Tekne Battı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Ticari Geminin Çarptığı Tekne Battı

10.07.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da ticari gemi çarpan özel tekne battı, teknedeki 2 kişi denize atlayarak kurtuldu.

Yalova'da ticari geminin çarptığı tekne battı, teknedeki 2 kişi ise denize atlayarak kurtuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.00 sıralarında Yalova Merkez Dereağzı Limanı açıklarında ticari geminin özel bir tekneye çarptığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin intikal ettirildiği bildirildi.

DİDO isimli özel teknenin battığı, teknede bulunan 2 kişinin denize atlayarak kurtuldukları belirtilen açıklamada, kazazedelerin çevrede bulunan özel tekneler tarafından güvenli şekilde sudan çıkarıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Olayın ardından ilgili ticari geminin faaliyetlerine son verildiği, hakkında adli işlemlere başlanan gemi kaptanının ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat, Sahil Güvenlik Komutanlığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan tekneden denize atlayan C.U. ile H.M'nin kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kazazedeler ile yardıma giden teknelerdekilerin ticari geminin personeline tepki gösterdikleri anlar da yer aldı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, Yalova, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Ticari Geminin Çarptığı Tekne Battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 01:14:35. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Ticari Geminin Çarptığı Tekne Battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.