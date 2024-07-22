Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokak düzeyinde satacakları değerlendirilen şüphelileri yakaladı. Operasyonda, otomobilde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, tabanca ve fişek ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı.

22.07.2024 12:21
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Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sokak düzeyinde satacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki S.Ş, B.B. ve M.Ö'yü gözaltına alan ekipler, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 15 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Yalova, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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