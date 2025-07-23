Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 112,61 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 8,4 gram metamfetamin, 1 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.H., E.K., E.Ç., E.U. ve Ü.U. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, T.E. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.