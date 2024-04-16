Yalova\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Besi çiftliğinde yangın: Çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş hayvan telef oldu ve bir kişi dumandan etkilendi. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay anları cep telefonu kamerası ve dron ile görüntülendi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için yardım etti.