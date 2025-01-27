Yalova'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Yalova\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 83 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bitki parçaları ele geçirildi.

27.01.2025 21:17  Güncelleme: 21:19
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YALOVA'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği B.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalanırken, evde yapılan aramalarda, mutfak tipi hassas terazi, çok sayıda kilitli şeffaf naylon poşet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 0.33 gram ağırlığında yeşil bitki parçaları, toplam 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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