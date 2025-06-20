Yalova\'da Yavru Kirpiler Biberonla Besleniyor

Yalova'da doğada bulunan 3 yavru kirpi biberonla besleniyor

YALOVA - Yalova'da doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi kuruma altına alınarak biberonla besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen 3 yavru kirpi, annelerine ulaşılamadığı için bakıma alındı. Doğada yalnız başına bulunan ve henüz kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa erişmemiş olan yavru kirpiler, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından özenle bakımları sağlanıyor. Veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan minik kirpilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak annesiz oldukları için özel beslemeleri yapılıyor.

Gözlem altında tutuluyorlar

Klinik ortamında yavru kirpilerin koruma altına alındığını belirten Veteriner Hekim Betül Yüzbaşı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yavru kirpilerimiz Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edildi. Doğal yaşama yeniden kazandırılıncaya yavru kirpilerimiz özel mamalarla bakımlarını üstleniyoruz. Bu süreç zarfına kadar kirpilerimizi gözlem altında tutacağız. Gelişimlerini tamamladıktan sonra ise uygun bir alanda doğaya salınmalarını yapacağız" dedi.