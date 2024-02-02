 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'daki otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı: 7 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'daki otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Yalova\'daki otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir otelde kalan tersane işçilerinden 7'si sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

02.02.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'daki bir otelde kalan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 tersane işçisi hastaneye kaldırıldı.

Altınova ilçesindeki bir otelde kalan tersane işçilerinden 7'sinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri tespit edilen işçiler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ise işçilerin kaldığı bölümlerde gaz ölçümü gerçekleştirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Yalova, AFAD, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'daki otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı: 7 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 14:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'daki otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı: 7 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement